Krijgt Thiago Silva alsnog een nieuw contract bij PSG? "Na de Champions League-finale zitten we rond de tafel"

Thiago Silva zou PSG aan het einde van zijn contract verlaten, maar de recente prestaties van PSG kunnen daar wel eens verandering in brengen.

Met Thiago Silva in het hart van de verdediging slaagde PSG er de afgelopen weken in een plek te bemachtigen in de finale van de Champions League. Ondertussen is Thiago Silva er 35, maar de Braziliaan blijft een belangrijke kracht voor de Franse club.

De kapitein zelf staat alvast open voor een nieuw contract bij de club waar hij sinds 2012 voor speelt. "Het is een erg bizar en moeilijk seizoen geweest voor mij. Ik heb zelf alles gegeven, want ik zat in mijn laatste contractjaar. Als er een kans is om een nieuwe deal te tekenen, dan zullen we dat zondag na de Champions League-finale bespreken. Ik zal dan beslissen wat het beste is voor mezelf."

Silva wil dus graag blijven, in tegenstelling tot Thomas Meunier en Edinson Cavani, die de club verlieten. "Als je in je laatste contractjaar zit, dan vraag je jezelf constant af of je nog een kans zou krijgen. Maar we hebben de finale bereikt en dat heeft me een boost gegeven. Het is nu aan ons om die finale te winnen."