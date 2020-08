Reacties Europa League: Conte weet wat het verschil heeft gemaakt

Sevilla heeft vrijdag nog maar eens aangetoond dat het ongenaakbaar is in de Europa League. Romelu Lukaku verbrak doelpuntenrecords, maar de hoofdrol was voor een Nederlander, Luuk De Jong. Hieronder zijn enkele matchreacties gebundeld.

Matchwinnaar Luuk De Jong: "De trainer vertelde me deze ochtend pas dat ik ging starten en ik had al aangegeven dat ik er klaar voor was. Kopballen zijn mijn specialiteit. De voorzetten van Navas en Banega waren perfect. Die tweede was een speciaal doelpunt."

Antonio Conte, verliezend trainer: "Ik heb nergens spijt van. Mijn spelers hebben alles gegeven tegen een team dat het gewend is om dit soort matchen te spelen. Ik denk dat hun ervaring daarin het verschil heeft gemaakt."

Julen Lopetegui, winnende coach: "Dit is een geweldig team. Ze geloven in hun werk en wat ze uitstralen. Zelfs als we niet hadden gewonnen hield ik nog van deze jongens. Maar we gaan wel met de beker naar huis. We hebben er altijd in geloofd. Dit team geeft nooit op."

Samir Handanovic, keeper Inter: "In de tweede helft had het de andere kant op kunnen gaan. We hadden de kans om aan de leiding te komen, maar we misten. Naar het einde toe waren zijn vermoeider. Ze hadden wat geluk, want de bal ging via Romelu in doel. Zo'n dingen gebeuren. Nu zijn we erg teleurgesteld, maar we moeten verder."