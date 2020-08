Bayern München pakt 6e Champions League-trofee dankzij doelpunt ex-PSG'er

Bayern München heeft voor de 6e keer in de geschiedenis de Champions League gewonnen. In de finale won Bayern met 1-0 van het Franse PSG.

De finale kondigde zich aan als een doelpuntenfestival aangezien PSG en Bayern gecombineerd een doelpuntensaldo van +54 hebben in deze campagne.

De eerste grote kans van de wedstrijd was van Neymar, maar de Braziliaanse superster kwam niet voorbij Manuel Neuer. Enkele minuten later moest Navas redding brengen op een poging van Lewandowski.

De beste kansen waren voor de Parijzenaars. Di Maria trapt echter onbesuisd over en Mbappe kan de tot dan toe grootste kans van de wedstrijd niet afmaken. Vanop het penaltypunt trapt hij recht in de armen van Neuer.

Coman nekt ex-ploeg

In de tweede helft zien we van beide ploegen niet echt het beste voetbal. Het belangrijkste wapenfeit net na rust was een opstootje tussen Paredes en Gnabry. Beide spelers werden getrakteerd op een gele kaart.

Op het uur verstuurt Kimmich een voorzet in de box. Aan de tweede paal staat Coman met wat vrijheid en de Franse winger kopt overhoeks de 1-0 in doel. Coman speelde van 2012 tot en met 2014 nog voor PSG en nekt nu zijn ex-club.

Slotoffensief

Manuel Neuer toont dat hij opnieuw in topvorm is. Ook zondag was de Duitse nummer 1 een echte muur. Marquinhos kwam nog alleen voor doel, maar de Duitse doelman stond pal. Met nog enkele minuten te gaan komt Mbappe alleen voor doel maar ook hij stuit vanop enkele meters op Neuer. Later bleek dat Mbappe buitenspel stond, maar zelfs dan kan Neuer niet geklopt worden.

Bijna kwam supersub Eric Choupo-Moting nog tot scoren, maar hij kon de bal net niet beroeren. Zo pakt Bayern na de Bundesliga en de Duitse beker nu ook de Champions League.