Kylian Mbappé wil 'speciale' Champions League heel graag winnen: "Om de beste te zijn moet je de beste verslaan"

Amper 21 jaar is hij, maar de prijzenkast van Kylian Mbappé geraakt toch al aardig gevuld. Zondag wil hij daar graag nog de Champions League aan toevoegen.

Een Champions League-finale zonder publiek, het zal maar een rare bedoeling worden zondag. Maar dat maakt het er niet minder mooi op om de prijs te winnen. Zo vindt ook Kylian Mbappé.

"Het is een speciale editie geweest. Zeker gezien de format met enkele wedstrijden. Dat zal de mensen nog lang bijblijven. Wij vinden het dan ook belangrijk om die prijs te pakken", aldus Mbappé.

"Ik zit nu drie jaar bij PSG en we hebben in dit toernooi al enkele teleurstellende resultaten gekend, maar nu staan we in de finale. Het zou fantastisch zijn om de Champions League te winnen met een Frans team. Ik wil geschiedenis schrijven."

Dan moet PSG wel voorbij topfavoriet Bayern München. "Ze hebben in doel misschien wel de beste keeper ter wereld, maar als je de beste wil zijn, dan moet je de beste verslaan."