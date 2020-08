Mulder brengt geen begrip op voor huilende Neymar

Dat Neymar een emotionele voetballer is, was al langer bekend. Ook na de verloren Champions League-finale liet de Braziliaan zijn tranen de vrije loop.

In de eerste minuten na de wedstrijd was het Bayern-verdediger Alaba die Neymar moest troosten. Met de hoofden tegen elkaar bleven de tranen maar komen bij Neymar.

In de studio achteraf bleven analisten Marc Degryse en Jan Mulder ook nog even stilstaan bij de fase na de wedstrijd. Vooral de Nederlandse analist was niet mals voor de tranen van Neymar.

"Eventjes zou ik daar begrip voor hebben. Maar dit duurt heel lang en dan huilt hij nog uit bij een tegenstander. Die Alaba zal ook wel weten dat hij met Neymar half aan het vrijen is. Het was een beetje overdreven vond ik", zei Mulder.

Degryse pikte daarop in: "Dat hoort een beetje bij Neymar natuurlijk, dat theatraal gedoe. Gemeend? Het is een showman natuurlijk...", was de mening van Degryse.