Chelsea gaat 80 miljoen plus bonussen betalen voor Kai Havertz

Niets houdt de transfer van Kai Havertz naar Chelsea nog tegen. De Duitse spelmaker heeft al aangegeven de overstap naar de Engelse topclub te willen maken en ook op clubniveau is er een akkoord.

Kai Havertz maakte dit seizoen indruk in de Bundesliga met Leverkusen. Havertz was goed voor 12 doelpunten en 6 assists en maakte bereikte met Leverkusen de kwartfinales van de Europa League.

De interesse van Chelsea was er langer, maar werd pas na het seizoen concreter. Een transfer leek al langer in kannen en kruiken, alleen over het transferbedrag geraakten de twee clubs het niet eens.

Nu hebben ze wel een akkoord bereikt. Chelsea gaat 80 miljoen euro betalen voor Havertz. Een bedrag dat nog kan oplopen door middel van bonussen.

Havertz is na Hakim Ziyech en Timo Werner al de derde topaankoop van Chelsea. Ook Ben Chilwell moet nog volgen.