Goed nieuws voor Roberto Martinez! Rode Duivels uit Premier League hoeven niet in quarantaine

Roberto Martinez heeft goed nieuws gekregen. De Rode Duivels die in Engeland actief zijn zullen geen 14 dagen in quarantaine moeten.

Een uitzondering die niet alleen voor de Rode Duivels geldt, maar voor alle topsporters, vertelde Philippe Rosier, Health & Performance Manager op maandag aan Sporza.

"Het is een zeer complexe en moeilijke periode waarin we kunnen rekenen op de steun van de Belgische regering en de UEFA om onze Rode Duivels hier in Brussel terug te brengen (en dan terug naar hun club)", vertelde hij Sporza.

Premier League spelers moeten normaal gesproken 14 dagen in quarantaine blijven als ze terugkeren naar Engeland, maar de maatregel is aangepast.

"De UEFA heeft hard gewerkt om bij verschillende landen uitzonderingen te krijgen voor topsporters, niet alleen voor voetballers," zei Rosier. "Ze maken deel uit van 'essentiële reizen' omdat er een testprotocol achter zit. De spelers worden wekelijks getest bij hun clubs. De UEFA zorgt ook voor de tests zodra zij zich bij de nationale teams hebben aangesloten. Daarom kunnen de spelers ook relatief veilig vliegen en het land weer binnenkomen.

Spelers die onlangs op vakantie zijn gegaan naar een rode zone, zoals Dries Mertens op Ibiza, zullen ook zonder quarantaine naar België kunnen terugkeren. "We hebben uitzonderingen op de quarantaine omdat we in een strikte testprocedure zitten. Mertens zal meerdere malen worden getest. Eerst 14 dagen voor de wedstrijd, dan nog eens 10 dagen op voorhand. In België wordt hij bij aankomst getest en dan weer bij het nationale team en ook nog eens drie dagen voor de wedstrijd tegen Denemarken".

"In principe wordt iedereen bij aankomst in Denemarken getest. Als we terugkeren naar België, worden de spelers de dag voor de wedstrijd tegen IJsland getest. De spelers worden dan direct na de wedstrijd nog een laatste keer getest voordat ze naar hun club terugkeren."

"We zijn momenteel bezig om de Rode Duivels terug naar hun clubs te krijgen. Het is voor 95% in orde, we wachten nog steeds op bevestiging van één of twee landen."