Thomas Tuchel na verloren Champions League-finale: "Messi mag altijd komen"

Thomas Tuchel kon met PSG de Champions League dan toch niet winnen. Bayern München was met het kleinste verschil te sterk.

Dat de financiële mogelijkheden oneindig zijn bij PSG, is al langer bekend. Misschien moet de club dan wel enkele enorme versterkingen doen om volgend seizoen de Champions League wel te winnen.

"Als Lionel Messi wil komen, dan is hij altijd welkom", lacht Thomas Tuchel dat weg. "Ik ben enorm trots op mijn spelers. Natuurlijk had ik graag gehad dat we onze kansen hadden afgemaakt, maar we botsen vandaag op misschien wel het sterkste team van Europa."

Dat er transfers aan zitten te komen, dat lijkt een zekerheid. Er vertrekken immers heel wat spelers bij de Franse kampioen. "We zijn al enkele spelers kwijt en we moeten nu ook afscheid nemen van Thiago Silva en Choupo-Moting. We gaan nu samenzitten om de kern te versterken, want volgend seizoen wordt een lang en zwaar seizoen."

PSG kon tegen Bayern München rekenen op een sterke Neymar in de eerste helft, maar zowel de Braziliaan als Mbappé vergaten PSG op voorsprong te trappen. "Ik neem hen niets kwalijk. Neymar heeft laten zien hoe goed hij is en heeft mentaliteit getoond. In het geval van Mbappé was het een medisch wonder dat hij zelfs op het veld stond."