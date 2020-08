De situatie van Mehdi Carcela wekt zorgen: "Het is ongelooflijk om een van de beste spelers in de competitie op de bank te laten zitten."

De Marokkaanse international, die zondag nog 90 minuten op de bank zat in de 0-0 tussen Standard en Genk, heeft geen enkele minuut voor de Rouches gespeeld aan het begin van het seizoen. Een situatie die vragen begint op te roepen.

De situatie van Mehdi Carcela begint toch wat zorgwekkend te worden bij Standard. Veel Rouches-fans en -waarnemers vragen zich af waarom de aanvallende middenvelder zondag tegen Genk (0-0) weer op de bank zat. Hij had zijn teamgenoten kunnen helpen en voor wat meer aanvallende creativiteit kunnen zorgen. "Mehdi begint naar zijn goede vorm toe te groeien en zal ons spoedig weer kunnen helpen. Het is een lang seizoen en er zijn meer dan alleen deze eerste drie wedstrijden," zei Philippe Montanier na de wedstrijd.

Twee van zijn voormalige teamgenoten waren verbaasd dat hij op de bank bleef zitten. "Mehdi is misschien niet 100 procent, maar als hij op de bank zit, dan is hij fit om te spelen, niet?" Yoni Buyens vertelt ons. "Hij is in staat om het verschil te maken met één actie. Het is wel raar", zegt de 32-jarige middenvelder.

Zo denkt ook Mohamed Tchité. "Zelfs als hij niet 100% is, is hij zo belangrijk en sterk dat hij op het veld moet staan. Hij kent de Jupiler Pro League als zijn broekzak, hij is thuis in de competitie. Hij is in staat om het verschil te maken bij elke actie. Een voorzet, een pass, een dribbel, een schot... Je kunt niet zonder een grote speler zoals hem, het is ongelooflijk om een van de beste spelers in de competitie op de bank te laten zitten," zei de voormalige aanvaller van de Rouches.

Mogelijk waren er achter de schermen dingen aan de hand. "Misschien houdt de huidige Standard coach niet van zijn stijl van spelen of rekent hij niet op hem. Of misschien wil de club hem een jaar voor het einde van zijn contract eruit duwen? Het is ook makkelijker om het nu zonder hem te doen, want de wedstrijden zijn achter gesloten deuren. Anders hadden de fans automatisch om Mehdi gevraagd. Wat ik zie is dat de coach hem niet vertrouwt en dat is een van de belangrijkste dingen voor een speler. Carcela op de bank laten zitten is als jezelf in de voet schieten," concludeerde Mémé Tchité.

Alex Czerniatynski respecteert de keuzes van Philippe Montanier, maar zegt dat de Marokkaanse international niet veel langer op de bank kan blijven zitten. "Ik kende hem toen hij 12 of 13 jaar oud was, hij was een van mijn favorieten. Hij is een van de beste spelers in de competitie op dit moment, en hij kan het beeld van een wedstrijd in zijn eentje veranderen. Het is waar dat hij iets tegen Genk had kunnen doen, maar je moet de keuzes van de coach respecteren. Toch moet Mehdi niet te veel tijd op de bank meer doorbrengen. Hij is een voetballiefhebber die wil spelen en winnen," concludeerde de voormalige Rouche.