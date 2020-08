OFFICIEEL: Manchester United verlengt contract van Engels toptalent

Het is opvallend stil rond Manchester United op vlak van transfers. Toch kwamen ze vandaag met goed nieuws voor hun supporters, want het contract van Dean Henderson is met 5 jaar verlengd.

Dean Henderson werd de voorbije jaren uitgeleend aan Sheffield United en daar deed de jonge Engelse doelman het uitstekend. Hij was belangrijk in de promotie naar de Premier League en ook vorig seizoen was hij één van de uitblinkers bij de revelatie in de Engelse hoogste klasse. Door deze prestaties is Manchester United overtuigd en hij zal volgend seizoen een kans krijgen bij de Engelse grootmacht. Henderson zal daarbij de concurrentie moeten aangaan met David De Gea, al jaren de onbetwiste nummer één in het doel van Manchester United.