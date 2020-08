Anderlecht-flop wordt opnieuw uitgeleend door Eintracht Frankfurt

Dejan Joveljic heeft in België geen grote indruk gemaakt. Hij werd door Eintracht Frankfurt uitgeleend aan Anderlecht, maar hij kon de offensieve problemen niet oplossen. Hij keerde dus terug naar Frankfurt, maar nu wordt hij opnieuw uitgeleend.

Dejan Joveljic (21) blijft niet in de Bundesliga voor het seizoen 2020-2021: de Servische spits, die in de tweede helft van het voorbije seizoen (5 wedstrijden, 1 assist, 1 goal) werd uitgeleend aan RSC Anderlecht, wordt opnieuw verhuurd. Joveljic zal zich aansluiten bij het Oostenrijkse Wolfsberger. De club was vorig seizoen nog aan het werk in de Europa League.