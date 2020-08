James Rodriguez op weg naar de Premier League? Engelse subtopper heeft zich gemeld bij Real Madrid

Terwijl zijn avontuur bij Real Madrid nooit echt van de grond is gekomen, kan de Colombiaan James Rodriguez nu zijn toevlucht zoeken in de Premier League. Everton heeft zich namelijk gemeld om de aanvallende middenvelder binnen te halen.

James Rodriguez werd enkele jaren uitgeleend aan Bayern München, maar het voorbije seizoen heeft de Colombiaan slechts 13 wedstrijden (twee assists en een doelpunt) bij Real Madrid gespeeld. Hij zal nu op zoek gaan naar een nieuwe club om zijn carrière opnieuw op de rails te krijgen.

En die nieuwe club zou hij wel eens in Engeland kunnen vinden. Met nog een jaar te gaan op zijn contract, probeert Everton hem volgens Sky Sports in dienst te nemen. Na Frankrijk, Spanje en Duitsland kan de Colombiaan zo voor het eerst aan de slag in Engeland.