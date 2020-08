OFFICIEEL: Leeds United zorgt voor een stunt en haalt sterspeler weg bij Valencia

Leeds United zal volgend seizoen opnieuw in de Premier League te zien zijn en dan willen ze ook kunnen concurreren met de andere Engelse clubs. Daarom hebben ze op aanvallend vlak een sterspeler binnengehaald, want Rodrigo komt over van Valencia.

Rodrigo heeft er een indrukwekkende periode opzitten bij Valencia. De aanvaller speelde de voorbije 6 seizoenen voor de Spaanse club en daarin was hij goed voor 59 doelpunten en 41 assists in 220 wedstrijden. Valencia is zelf met het nieuws naar buiten gekomen dat ze een akkoord hebben bereikt met Leeds United. Rodrigo zal zo voor de tweede keer in zijn carrière in de Premier League actief zijn, want in het seizoen 2010/2011 speelde hij bij Bolton Wanderers. COMUNICADO OFICIAL: https://t.co/TvuRAz9Mt2



El @valenciacf ha alcanzado un principio de acuerdo con el @LUFC para el traspaso del futbolista Rodrigo Moreno, a expensas de completar toda la documentación y demás formalidades y de superar el preceptivo reconocimiento médico. — Valencia CF 🦇🍊🌊 (@valenciacf) August 25, 2020