Meerdere verhalen komen naar boven over de vechtpartij van Harry Maguire: "Ik ben de kapitein van Manchester United en kan je geld geven"

Wat de exacte waarheid is, zullen we misschien nooit te weten komen. Maar elke dag verschijnen er verschillende verhalen over de vechtpartij van de duurste verdediger ter wereld tijdens zijn vakantie in Mykonos.

Eerder werd er al geschreven dat de ruzie ontstond met Britse toeristen die fan waren van een rivaliserende club, de arm van Maguire's zus zou gestoken zijn met een scherp object en Maguire zou achteraf fysiek geweld hebben vertoond tegenover de politie. Nu doen er weer andere verhalen de ronde. De ruzie zou zijn ontstaan met twee Albanezen die iets geïnjecteerd zouden hebben in de arm van Maguire's zus, die daarvan is flauwgevallen. Toen Maguire met zijn zus naar het zoekenhuis wou vertrekken, bracht de taxi hen in plaats daarvan naar het politiekantoor. Daar zouden de politieagenten Maguire geschopt hebben en hebben geroepen dat zijn carrière voorbij was. Een ander verhaal is dat niet de politie, maar Maguire en zijn vrienden agressief uit de hoek kwamen. De politie probeerde de gemoederen te bedaren, maar de vrienden bleven 'fuck the police' roepen. Maguire zou de politieagenten hebben willen omkopen om het verhaal in de doofpot te steken. "Ik ben de kapitein van Manchester United. Ik ben rijk en wil jullie geld geven. Laat ons gaan!" Wat nu de echte waarheid is, zal nog moeten blijken..

Lees ook... Engelse bondscoach Southgate grijpt dan toch in en zet Maguire uit selectie