Supporters van FC Barcelona verzamelen zich aan Camp Nou: Catalaanse politie moet situatie onder controle krijgen

Volgens Het Laatste Nieuws hebben de supporters zich verzameld aan Camp Nou, het stadion van FC Barcelona. Ze zijn er zelfs in geslaagd om het complex binnen te dringen. De Catalaanse politie werd dan ook opgetrommeld om de situatie onder controle te krijgen.

Bekijk hieronder de beelden:

Barcelona supporters storm the Camp Nou.

Security can’t hold them back.

They’re going for Bartomeu.

Tensions rising as the Messi saga continues.

[video via @DavidIbanez] pic.twitter.com/IaptobZuUg