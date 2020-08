OFFICIEEL: Chelsea haalt opnieuw een defensieve versterking

Chelsea is aan een indrukwekkende transferzomer bezig. De club stelde eerder al Timo Werner, Hakim Ziyech en Ben Chilwell voor en deze middag heeft Chelsea de komst van Malang Sarr officieel bekendgemaakt.

Malang Sarr is een 21-jarige verdediger en hij vertrok deze zomer bij Nice, waardoor hij als een vrije speler kan aansluiten bij Chelsea. Sarr heeft een contract van vijf seizoenen getekend bij de Engelse topclub, maar komend seizoen zal hij wel uitgeleend worden.

Marina Granovskaia, de directrice van Chelsea, is opgetogen met de komst van Sarr. "De kans om Sarr binnen te halen, konden we niet laten liggen. We zullen hem van dichtbij opvolgen tijdens zijn uitleenbeurt."