Slecht nieuws voor Michy Batshuayi: Rode Duivel moet in quarantaine na coronabesmettingen bij Chelsea

Het coronavirus is uitgebroken bij de Engelse topclub Chelsea. Volgens Het Laatste Nieuws zouden er nu al zes spelers besmet zijn met het virus en daardoor moeten heel wat spelers in quarantaine. Ook Michy Batshuayi moet zich twee weken afzonderen. Naast Batshuayi moeten ook Fikayo Tomori, Tammy Abraham, Mason Mount, Christian Pulisic, Ross Barkley, Jorginho en Emerson in quarantaine. Het is echter niet duidelijk wie van deze spelers effectief besmet is met het virus. De Premier League begint opnieuw op 12 september, maar deze uitbraak heeft grote gevolgen voor de voorbereiding van Chelsea op het nieuwe seizoen