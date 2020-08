Ben Santermans merkt verandering bij Lierse K.: "Vorig seizoen ontbrak die krijgersmentaliteit"

Lierse Kempenzonen tankte vorig weekend vertrouwen door onverhoopt met een punt terug te keren uit het Kuipke. Terend op een solide organisatie sleepte aanvoerder Ben Santermans en Co een scoreloos gelijkspel uit de brand tegen Westerlo, een van de titelkandidaten in 1B.

Ben Santermans verliet in januari Lommel voor een avontuur bij Lierse Kempenzonen. De verdediger groeide er uit tot aanvoerder. "Toen ik hier vorig seizoen neerstreek, ontbrak die krijgersmentaliteit. De club heeft er duidelijk lessen uit getrokken en naar specifieke profielen gezocht", vertelt Santermans in GVA.

"Jongens die mee de kar willen trekken, die een groep door moeilijke momenten kunnen sleuren. Met mentaliteit en overgave moet je een gebrek aan talent compenseren. En net dat heeft deze groep spelers in zich. Dat moet onze troef worden dit seizoen!"

Zaterdag ontvangt Lierse Kempenzonen op het Lisp, dat vorig weekend Club NXT klopte. "We beseffen dat RWDM een andere tegenstander wordt dan Westerlo. We zullen voetballend iets meer moeten brengen en ons ook offensief meer tonen. In die zin is de komst van Sava Petrov een geschenk voor ons. Hij is enorm snel en sterk, ik vond hem altijd een lastige spits om tegen te spelen", besluit Ben Santermans.