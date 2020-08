Roberto Martinez heeft een paar verrassende namen van Duivels die in de voetsporen van Kompany kunnen treden

Roberto Martinez gaf het een jaar geleden al aan: van de huidige generatie Rode Duivels zullen er heel wat trainer worden. Maar wie dan? In een interview met HLN gaf hij zijn mening over wie het in zich heeft.

Nicolas Lombaerts: "He likes it! Hij is enorm gepassioneerd, en toegewijd aan de cursus, merk ik."

Thomas Vermaelen: "Absoluut! Thomas is nú al klaar om coach te zijn."

Kevin De Bruyne: "Kevin legt heel snel de puzzelstukjes bij elkaar. Je moet er eens op letten - telkens als Guardiola de formatie van het elftal verandert, roept hij Kevin bij zich aan de zijlijn."

Dries Mertens: "Dries heeft de perfecte balans in zijn leven. Hij is een onderzoeksstudie aan de universiteit waard van hoe het moet. Als Dries traint, there is no tomorrow. Maar eenmaal buiten het voetbal waardeert hij familie, vrienden, liefdadigheid... Mertens is bovendien zo ontzettend slim. Hij heeft heel snel mensen door."

Jan Vertonghen: "Maar nu nog niet. Jan maakte met Benfica een fantastische keuze. Een grote club, met een nieuw groot project, waar winnen in het DNA zit. Jan wil nog steeds onder druk voetballen."