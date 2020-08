Beerschot-aanwinst Suzuki speelt met rugnummer 10: exit oudgediende lijkt nabij

Beerschot-aanwinst Suzuki maakte in het slotkwartier tegen Standard (0-3) zijn debuut voor de Mannekes. Opvallend: de Japanner deed dat met rugnummer 10, dat tot voor kort toebehoorde aan Alexander Maes.

Het is geen geheim dat de 28-jarige middenvelder niet meer voorkomt in de plannen van Hernan Losada. HLN weet overigens dat er deze week onderhandeld zal worden over een eventuele verbreking van Maes' contract.

De voormalige jeugdinternational viel op de eerste speeldag tegen KV Oostende nog tien minuten in, maar de volgende drie wedstrijden haalde de energieke middenvelder de selectie niet.

Alexander Maes is een van de langst dienende spelers van dit Beerschot. Hij kwam in 2016 over van Cappellen, toen de Ratten nog in Eerste Amateur speelden.