"Enkel het resultaat telde in onze delicate situatie met veel gewicht op onze rug": Laszlo Bölöni pareert kritiek na eerste Gentse zege

De eerste wedstrijd in de Ghelamco Arena van Laszlo Bölöni als coach van AA Gent zullen we ons nog wel even heugen. Al was het maar om de reacties achteraf.

Voor Laszlo Bölöni was er maar één ding echt belangrijk na de 0 op 9 uit het seizoensbegin: "Het resultaat was heilig deze keer, dus ik ben blij met de overwinning die we hebben behaald", aldus de Roemeense oefenmeester van de Buffalo's.

"Meer passen, meer dit, meer dat? Neen, dat interesseerde me vandaag niet in de situatie waarin we zaten. De overwinning was het belangrijkste."

Delicaat

"We hadden ons aan een moeilijke wedstrijd verwacht. Mechelen is goed, agressief, met diepgang en een goede dynamiek en een prima organisatie. En de situatie waarin we zitten zorgt voor extra druk op onze schouders, dat maakt het er niet makkelijker op."

"Het was heel delicaat na de 0 op 9 om nu te winnen. Het was met hoogtes en met laagtes in deze wedstrijd. De interlandbreak komt op een goed moment om een en ander recht te zetten en in de kleedkamer en binnen de club te praten."