Peter Vandenbempt: "Veel frontaler kan Yaremchuk niet aanvallen"

Eerste zege, clean sheet... Wie gisteren alleen maar blije gezichten verwachtte in Gent, was eraan voor de moeite. Roman Yaremchuk was niet mals voor de speelwijze van het 'nieuwe' AA Gent.

Yaremchuk gaf onder meer aan dat zijn team speelde als een tweedeklasser en dat er niets meer te merken valt van het spectaculaire voetbal waarmee AA Gent vorig seizoen furore maakte. LEES HET HIER NA. Ook Peter Vandenbempt deed op Sporza zijn zegje over de reactie van de Oekraïense spits van AA Gent. Yaremchuk gaf onder meer aan dat Gentse fans kritisch zouden zijn geweest, als ze zondag in het stadion aanwezig zouden zijn. "Veel frontaler kan een aanval niet zijn. Gezond lijken de verhoudingen op dit moment niet te zijn. Het probleem is dat de Gentse fans er net zo over denken, zoals Yaremchuk aangaf." "Yaremchuk is iemand die altijd heel streng is voor zichzelf, ook tijdens publieke interviews. Het is een jongen die nadenkt. Dus zijn verzuchtingen zomaar weghoesten, dat zou ik niet doen", aldus Vandenbempt.