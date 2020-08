"We speelden niet als een topclub, maar als een tweedeklasser": Yaremchuk érg kritisch ondanks zege, Bölöni reageert meteen erg scherp

KAA Gent pakte zijn eerste drie punten van het seizoen. Aanvaller Roman Yaremchuk zorgde voor een assist, maar na de match was hij wel niet tevreden. En ook Laszlo Bölöni reageerde daarop.

"Het was een heel belangrijke overwinning, onze eerste overwinning van het seizoen. Maar ik heb geen goed gevoel over onze match, want we speelden niet als het echte Gent", aldus Yaremchuk in eerste reactie na de 1-0 tegen Mechelen.

"We moeten spelen als een van de beste ploegen in België, nu spelen we als een team uit tweede klasse. Ik wil daar eerlijk over zijn. We moeten echt beter doen, meer kansen ontwikkelen. Ik versta niet hoe we spelen, we snappen het systeem nog niet helemaal."

Te defensief?

"Ik ben hier al vier jaar en het was altijd de ambitie om mooi voetbal te laten zien, om te spelen als kampioenen. De supporters die nu zouden komen kijken, die zouden teleurgesteld zijn en ik kan ze het niet kwalijk nemen. We spelen te defensief, het is niet goed voor ons. Zeker in de Ghelamco Arena moet het beter."

Coach Laszlo Bölöni reageerde meteen op die prik: "Ik wil geen conflicten en heb respect voor al mijn spelers. Ik ken hun kwaliteiten en hun gebreken. Maar als ik naar het advies van mijn 28 spelers en 3 keepers moet luisteren ... Ze moeten er ook mee omkunnen of met mij komen praten, of een andere club zoeken. Te defensief? We speelden met vier aanvallers vandaag ..."