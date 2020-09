Arsenal is definitief verlost van Henrikh Mkhitaryan

Henrikh Mkhitaryan keert niet meer terug naar Arsenal. De 31-jarige Armeen werd het afgelopen seizoen uitgeleend aan AS Roma en blijft nu ook definitief bij de Italiaanse club.

Nadat hij een geweldige indruk achterliet bij Borussia Dortmund koos Henrikh Mkhitaryan voor een avontuur in de Engelse Premier League. Een jongendsdroom die uitkwam, want Mkhitaryan werd de eerste Armeen ooit die in de Premier League speelde.

Maar die droom werd al snel een ware nachtmerrie. Mkhitaryan zou nooit zijn niveau van bij Dortmund halen en komt al snel onder vuur te liggen in Engeland. Arsenal wil hem uit zijn lijden verlossen en betrekt hem in een ruildeal met Alexis Sanchez.

Maar ook bij Arsenal kan Mkhitaryan amper bekoren en dus wordt er voor hem naar een oplossing gezocht. Die kwam er vorige zomer, toen AS Roma kwam aankloppen.

Bij AS Roma komt hij weer boven water en scoort hij negen keer in 22 Serie A-wedstrijden. Daarnaast zorgt hij ook nog voor vijf assists. AS Roma wil dan ook graag verder met de Armeen en heeft hem nu definitief ingelijfd.