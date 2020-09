Peter Bosz ziet zijn aanval uit elkaar vallen: "Ze zullen niet meer terugkeren naar de club"

Kai Havertz trekt naar Chelsea, terwijl Kevin Volland naar AS Monaco trekt. Peter Bosz verliest in één klap twee belangrijke pionnen vooraan.

Havertz brengt zo'n 80 miljoen plus bonussen in het laatje, voor Volland betaalt AS Monaco slechts 15 miljoen euro. Bij Leverkusen zitten ze binnenkort dus op een hele berg geld. "Ik had graag gezien dat de selectie compleet was bij het begin van het seizoen, maar dat gaat tegenwoordig niet meer. Corona heeft daarnaast ook nog eens alles door elkaar geschud."

"We moeten nog nieuwe spelers halen. We verliezen enkele belangrijke pionnen en moeten hen vervangen."

Bosz bevestigt dus dat zowel Volland als Havertz niet meer terugkeren naar Leverkusen. "Ik verwacht niet dat Havertz en Volland na de interlandbreak nog bij ons zulllen aansluiten."

Volland was afgelopen seizoen goed voor 12 doelpunten bij Leverkusen, terwijl Havertz er 18 wist te maken. Voor Bosz en Leverkusen wacht dus een heuse klus om geschikte vervangers aan te trekken.