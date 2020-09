Patrick De Koster vraagt om vrijlating en wil volledige medewerking verlenen aan het onderzoek

De advocaten van Patrick De Koster hebben om de vrijlating gevraagd van de voetbalmakelaar. De Koster wordt momenteel in verdenking gesteld van valsheid in geschrifte, gebruik van valse stukken en witwassen.

Een aanklacht die er kwam door zijn poulain zelf, Kevin De Bruyne. Die beschuldigt De Koster ervan een commissie zelf te hebben opgestreken, terwijl De Bruyne nog bij Wolfsburg speelde.

De advocaten van De Koster geven aan dat de voetbalmakelaar zijn volledige medewerking verleent aan het onderzoek, maar houden vol dat hij onschuldig is. "Mijn cliënt heeft altijd in het belang van zijn spelers gehandeld. Er kan ergens een vergissing gebeurd zijn, maar er is nooit sprake geweest van kwade trouw", aldus de advocaat van De Koster aan Het Nieuwsblad.

"De rechter wil mijn cliënt confronteren met de aanklager en mijn cliënt is bereid daar aan mee te werken, maar daarvoor hoeft hij niet in voorlopige hechtenis te blijven", vragen de advocaten om de vrijlating. Ook een enkelband zou een verbetering zijn op de huidige situatie, geven de advocaten aan.