Inter bevestigt: "Nainggolan keert terug en krijgt nieuwe kans"

Het hing al even in de lucht en Italiaanse media gaven het ook al aan, maar nu is het ook door Inter zelf bevestigd: Radja Nainggolan krijgt een nieuwe kans in Milaan.

Romelu Lukaku krijgt volgend seizoen Radja Nainggolan achter zich. Sportief directeur Piero Ausilio bevestigde dat de gewezen Rode Duivel een tweede kans krijgt. "Nainggolan heeft hier nog een contract tot 2022 en komt terug van een sterk seizoen. Hij krijgt de kans om zich hier opnieuw te bewijzen en te tonen aan de coach, Antonio Conte." Hetzelfde geldt voor Ivan Perisic, die terugkeert van een uitleenbeurt aan Bayern München. Daar won de Kroaat de Champions League. Nainggolan kende een wisselvallig eerste seizoen bij Inter, waar hij vooral opviel door zijn gedrag naast het veld. Bij Inter hadden ze even genoeg van de fratsen van Nainggolan en stuurde ze hem richting Cagliari.