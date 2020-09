Real Madrid blokkeerde opmerkelijke transfer van Bale: "Het was een project waar ik echt zin in had"

Elke mercato wordt Gareth Bale wel in verband gebracht met een transfer, maar vooralsnog verdedigt de Welshman nog altijd de kleuren van Real Madrid. Aan interesse was er nochtans geen gebrek de voorbije jaren.

Zo kwam er vorig jaar een lucratief aanbod uit China. “Ik probeerde vorig jaar de club te verlaten, maar zij blokkeerden alles op het allerlaatste moment", zegt Bale aan Sky Sports. “Het was een project waar ik echt zin in had, maar uiteindelijk raakte het niet rond."

Het was niet de eerste keer dat zijn werkgever dwars lag: "Er waren ook andere momenten waarbij we probeerden om te vertrekken, maar of de club liet het niet toe of ze deden iets anders. De bal ligt in hun kamp. Ik wil voetballen. Ik ben nog steeds gemotiveerd, dus het hangt van de club."

Terugkeer naar Premier League

Bale, die opnieuw aan een terugkeer naar de Premier League wordt gelinkt, houdt voorlopig zijn opties open: “We zien wel wat er gebeurt. Er is nog veel tijd in deze transferperiode. De tijd zal het uitwijzen, maar de beslissing ligt bij Real Madrid."

"Ik ben nog maar 31 jaar. Ik voel dat ik in goeden doen ben en nog altijd veel kan bijbrengen. De club beslist, maar ze maken de dingen zelf heel moeilijk om eerlijk te zijn.”