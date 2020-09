Tweede ronde van de Beker van België is allereerste officiële match van Lokeren-Temse: "Iedereen is gretig" & "Evident dat we zo ver mogelijk willen geraken in de Beker"

Het is bijna zo ver. Na een coronabreak van enkele maanden en een voorbereiding met enkele vriendschappelijke wedstrijden staat zondag de eerste officiële wedstrijd van Lokeren-Temse op het programma: de tweede ronde in de Beker van België.

Trainer Yves Van Der Straeten, vorig jaar aan de slag bij Temse, ziet dat zijn manschappen klaar zijn voor die eerste officiële match. “Er wordt hard gewerkt op training”, legt hij uit bij Voetbalkrant.com. “Iedereen is gretig en je merkt dat iedereen zich wil bewijzen.”

Plaats voor 15 spelers

Na enkele oefenpartijen waarin iedereen aan bod mocht komen, zal de 49-jarige ex-doelman enkele belangrijke knopen moeten doorhakken. “Iedereen wil erbij zijn, maar er passen slechts 15 namen op het wedstrijdblad. Onze kern telt 23 spelers, inclusief doelmannen, dus ik zal er 8 moeten teleurstellen.”

Zondag om 16 uur is Haasdonk de allereerste tegenstander van het nieuwe Lokeren-Temse in een officiële match. Meteen een Wase derby dus. Winnen is wel en must, want Haasdonk komt uit in Tweede Provinciale.

Onderschatting

“Kwalificatie voor de volgende ronde is inderdaad een must. We mogen echter niet hautain voor de dag komen en moeten het nodige respect hebben voor de tegenstander. Onderschatting is altijd gevaarlijk. Het gaat om een officiële match en dus moeten we die willen winnen. Of we nu een club uit 1A, Eerste Nationale of Tweede Provinciale treffen, je moet altijd willen winnen.”

Ik hoop op meer dan 400 toeschouwers.

Voor de club zou het alvast een mooie zaak zijn om zich binnen enkele rondes te mogen meten met een profclub in de Croky Cup. “Er is, voorlopig, geen ambitie opgelegd over een specifieke ronde die we moeten halen, maar het is evident dat we zo ver mogelijk proberen te geraken”, aldus Van Der Straeten.

Te beginnen dus met een zege tegen Haasdonk voor de eigen supporters in het Daknamstadion. En liefst voor zo veel mogelijk fans. “Laten we hopen dat er veel volk mag komen. Voorlopig is er nog geen officieel cijfer doorgekomen, maar ik hoop op meer dan 400 mensen. Er zijn ongeveer 10.000 zitplaatsen, dus het is mogelijk om meer dan 400 mensen toe te laten in een omgeving die ‘coronaproof’ is”, besloot hij.