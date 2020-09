Meunier en Witsel hebben een goeie raad voor Doku en co: "Vertrek niet te snel naar het buitenland!"

Thomas Meunier en Axel Witsel zijn routiniers bij de Rode Duivels. De twee hebben er de laatste jaren heel wat nieuwe en jonge ploeggenoten zien bijkomen. Ze willen hen dan ook waarschuwen.

Thomas Meunier wil de verwachtingen niet te hoog leggen. "Hebben we nog een Kevin De Bruyne of een Eden Hazard? Dat zijn jongens waar al heel vroeg over gesproken werd en die er ook meteen stonden. Bij Genk, bij Wolfsburg, bij Lille en bij Chelsea!"

"België is geen land zoals Frankrijk, waar er een onuitputtelijke voorraad aan talent is. Ik hoop dat we binnen een paar jaar kunnen spreken over een nieuwe lichting belangrijke spelers, die goals en assists verzamelen voor grote clubs", aldus Meunier.

Witsel had daar nog iets aan toe te voegen. "Een jongen als Doku, dat is een hele goeie. Hij heeft zijn talent al bewezen. Maar hij mag nu niet direct vertrekken naar een grote club. Hij speelt nu elke week bij een topclub in België. Dat is goed. Hij heeft nog tijd genoeg om de stap te zetten. Maar het is goed dat ze nu al bij ons zitten."