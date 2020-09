'Roberto Martinez heeft de knoop doorgehakt over vervangers van De Bruyne en Meunier, ook Denayer krijgt zijn kans'

Roberto Martinez zag zes rode duivels afhaken met het oog op het tweeluik in de Nations League, maar de bondscoach kan uiteindelijk nog altijd een zeer sterk team op de mat brengen. De vervangers van Kevin de Bruyne en Thomas Meunier zijn ook gekend.

De Bruyne is er zeker niet bij en Youri Tielemans wordt volgens Het Nieuwsblad zijn vervanger. Het is al lang geen geheim meer dat de Leicester-middenvelder in de bovenste schuif ligt bij onze bondscoach. De ex-Mauve stelt dan ook zelden teleur bij onze nationale ploeg.

Meunier is nog maar net terug uit blessure en naar alle verwachting zal Timothy Castagne zijn plek innemen op de rechterflank. De ex-Genkie maakte zopas een toptransfer naar Leicester City. Voorts wordt ook nog Jason Denayer, samen met routiniers Vertonghen en Alderweireld, in de defensie verwacht.