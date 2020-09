Officieel: Schalke 04 haalt met ervaren aanvaller concurrent binnen voor Benito Raman

De 36-jarige Vedad Ibišević heeft een nieuwe club gevonden. Zijn contract liep af bij Herta Berlijn, maar hij blijft in de Bundesliga, want hij gaat bij Schalke 04 aan de slag. Daar wordt hij onder meer een concurrent van Benito Raman.

Vedad Ibišević heeft er al een mooie carrière opzitten. Zo was hij in de Bundesliga al goed voor 127 doelpunten en 52 assists in 340 wedstrijden. Voor zijn nationale ploeg scoorde de Bosniër 28 doelpunten in 83 wedstrijden.

Ibišević verlaat Herta Berlijn en heeft transfervrij een contract getekend bij Schalke 04. Bij de Duitse club zal hij Rode Duivel Benito Raman tegenkomen. De ervaren aanvaller zou een contract voor één seizoen getekend hebben.