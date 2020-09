Voormalig Duits international Christoph Metzelder aangeklaagd voor het verspreiden van kinderporno

Christoph Metzelder zit in nauwe schoentjes. Op zijn smartphone werden afbeeldingen van kinderporno gevonden en nu is hij officieel aangeklaagd.

De feiten dateren al van 2019. Vorig jaar bleek dat er kinderpornografische afbeeldingen stonden op de smartphone van Christoph Metzelder. Een onderzoek werd gestart en nu blijkt dat hij zelf ook vijf afbeeldingen heeft doorgestuurd. Dat meldt Focus Online.

Dat maakt dat de gewezen international van Duitsland niet alleen in het bezit was van kinderporno maar het ook verspreidde. Daar moet hij nu uitleg over komen verschaffen bij het Duitse parket.

Metzelder (39) droeg 47 keer het shirt van de Deutsche Mannschaft en kwam op clubverband onder meer uit voor Borussia Dortmund, Real Madrid en Schalke 04. In 2013 stopte hij als profvoetballer.