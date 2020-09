Manchester United krijgt wind van voren na transfer van de Beek: "Paniekaankoop"

Donny van de Beek speelt volgend seizoen bij Manchester United. Een mooie transfer voor de Nederlander en hij is zo een van de laatste grote talenten die Ajax verlaat. Maar niet iedereen is tevreden met die transfer, BBC-analist Paul Merson snapt de transfer van United niet.

"Donny van de Beek is een paniekaankoop van United, Solskjaer heeft een verdediger nodig", zegt Merson bij ​Sport Star. Van de Beek is nog maar de eerste transfer van Manchester United. En met Bruno Fernandes en Paul Pogba lijkt het inderdaad niet dat van de Beek de missing link is bij United.

"Ze hebben iemand nodig die verdedigender speelt. Dit lijkt meer op: 'Oh, we hebben nog niemand gekocht. Wie kunnen we aankopen nu'. Ze hebben net 45 miljoen euro uitgegeven aan een positie waar ze al sterk staan.Fred werd ook beter, ze hebben Scott McTominay nog die nu geen kans zal krijgen. Bovendien heeft Matic net een nieuw contract gekregen. Zouden ze dat gedaan hebben als ze wisten dat van de Beek zou komen? Het is gewoon niet logisch. Wie beslist dit?", is Merson hard voor Manchester United.

Sancho

Jadon Sancho leek ook lang op weg richting Old Trafford. Maar de Engelse winger zou dan toch te duur blijken te zijn. Merson vond het alleszins ook geen goede transfer. "Als ze hem aantrekken, speelt Greenwood niet meer. Ze hebben een nieuwe centrale verdediger nodig."