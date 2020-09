OFFICIEEL: Chelsea trekt volgende Duitse topvoetballer aan

Het is zover: Kai Havertz maakt officieel de overstap van Bayer Leverkusen naar Chelsea.

Havertz trok vrijdag met toestemming van de Duitse voetbalbond naar Londen na het 1-1 gelijkspel tegen Spanje. Havertz maakte geen speelminuten dus bondscoach Löw zal het niet zo erg gevonden hebben dat Havertz de selectie verliet om zijn transfer te finaliseren.

Er zou zo'n 100 miljoen euro gemoeid zijn met de transfer van de 21-jarige Duitse aanvallende middenvelder. Bayer Leverkusen zal de komende dagen dus druk bezig zijn met het tellen van hun geld. Havertz tekent een contract van 5 jaar.

Havertz is na Werner de tweede Duitser die naar Chelsea trekt. Na de transfers van Ziyech, Chilwell en Thiago Silva is het duidelijk dat Chelsea dit seizoen een stap wil zetten richting de titel in de Premier League.

"Ik ben heel blij en fier dat ik hier ben. Het is een droom die uitkomt om voor een grote club zoals Chelsea te spelen. Ik kan niet wachten om de spelers en trainers te ontmoeten", klinkt het bij Havertz.