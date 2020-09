Nations League: Nederland boekt sobere overwinning, Krmencik scoort wél bij zijn land

Geen competitievoetbal dit weekend want met de Nations League heeft het internationale voetbal het seizoen op gang getrapt. Vrijdagavond kwamen onder meer Nederland en Italië in actie.

League A

In groep A won Nederland met 1-0 van Polen. Een vrij sobere overwinning van Oranje tegen Polen dat het zonder Lewandowski moest rooien. Het enige doelpunt van de wedstrijd kwam er via Steven Bergwijn, die een voorzet van Hateboer in doel kon werken. Het was de eerste interland van Nederland sinds het vertrek van Koeman naar Barcelona.

In dezelfde groep kwam Italië niet tot winnen tegen Bosnië. In Firenze kwam Bosnië op voorsprong via Edin Dzeko. Twintig minuten voor tijd bracht Sensi gelijk maar een overwinning zat er niet in. Zo moet Italië meteen achtervolgen op Nederland.

League B

In League B zitten de iets minder grote voetbalgoden die vaak nog wel wat kwaliteit in de selectie hebben. Bij Noorwegen speelden bijvoorbeeld Sander Berge (ex-Genk) en Erling Haaland (Borussia Dortmund). Een doelpunt van Haaland was echter niet genoeg voor Noorwegen. Ze verliezen met 1-2 van Oostenrijk, dat het zonder Alaba moest doen.

In de andere wedstrijd tussen Roemenië en Noord-Ierland werd geen winnaar gevonden. Bij Roemenië speelden met Hagi (ex-Genk) en Stanciu (ex-Anderlecht) ook enkele bekenden van de Belgische competitie. Puscas en Whyte zorgden voor de 1-1 stand.

League C

In het derde niveau van de Nations League zitten de nog lager gerangschikte ploegen. Zo moest Schotland het opnemen tegen Israël, het werd 1-1 met doelpunten Ryan Christie en Eran Zahavi.

Tsjechië wist te winnen van de buren uit Slowakije. Club Brugge-spits Krmencik komt voor zijn land wel tot scoren. Uiteindelijk werd het 1-3 voor Tsjechië.

League D

In het vierde niveau spelen de echte voetbaldwergen tegen elkaar. Kazachstan ging met 0-2 winnen van Litouwen. Dezelfde score in het duel tussen Wit-Rusland en Albanië: 0-2 winst voor Albanië