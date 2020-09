Radja Nainggolan staat niet te springen voor de komst van Lionel Messi

Radja Nainggolan gaat zijn kans krijgen bij Inter Milaan, de club waar ook Lionel Messi even genoemd werd. Laat Messi maar bij Barça, denkt Nainggolan.

Piero Ausilio, de sportieve baas bij Internazionale, heeft bevestigd dat Radja Nainggolan zijn kans zal krijgen om aan Antonio Conte te bewijzen dat hij waardevol kan zijn voor de Nerazzurri.

Maar zal hij die kans ook krijgen als Lionel Messi Barcelona verlaat en voor Inter Milaan kiest? De ex-Rode Duivel reageerde met een glimlach op de Instagram Live van FC Inter News. "Ik hoop dat hij niet komt. Ik wil niet met hem in de ploeg spelen want hij is te sterk voor me", aldus Nainggolan, die overigens ook denkt dat de Argentijn bij Barça zal blijven.

Onze landgenoot hoeft zich echter geen zorgen te maken, want het Milanese bestuur heeft de deur al dicht gedaan voor de komst van Lionel Messi.