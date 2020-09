PSG haalt reservedoelman terug en schotelt contract van vier seizoenen voor

PSG en Sevilla hebben een akkoord bereikt over de transfer van Sergio Rico. De Spanjaard tekent een contract voor vier seizoenen.

PSG heeft Sergio Rico weer binnengehaald. De Spaanse doelman werd het afgelopen seizoen gehuurd door PSG en trekt nu definitief richting Frankrijk.

Sergio Rico komt uit de jeugd van Sevilla en was er jarenlang eerste doelman. Na een avontuur bij Fulham, koos hij vorig seizoen voor PSG. Daar was hij de doublure van Keylor Navas.

Sergio Rico kwam er tot 10 duels. Maar dat was voldoende voor PSG om hem definitief in te lijven. Hoeveel PSG betaald is nog niet bekend.