🎥 CR7 op de vingers getikt! Ook wereldsterren moeten mondmaskers dragen

De spelers op de invallersbank, tijdens coronatijden nemen de invallers plaats in de tribune, moeten verplicht een mondmasker dragen. Cristiano Ronaldo droeg geen mondkapje en werd daarop aangesproken door iemand. De Portugese wereldster stelde zich niet boven de wet en gehoorzaamde.

Hij zag zijn land vanop de tribunes wervelen tegen Kroatië. Portugal won met 4-1 na glansprestaties van Bruno Fernandes en Diogo Jota.

Even if your name is Cristiano Ronaldo, you are not above the mask law in Portugal šŸ˜‚ pic.twitter.com/jIQzHN29Ox