Belangrijke pion bij Liverpool onzeker voor eerste wedstrijd in de Premier League

De Premier League is nog maar een week verwijderd van de competitiestart en Jürgen Klopp is nog steeds niet zeker of hij wel op zijn aanvoerder kan rekenen op de eerste speeldag. Jordan Henderson is namelijk onzeker voor het duel tegen Leeds United.

Zaterdag om 18u30 neemt Liverpool, de huidige Engelse kampioen, het op tegen Leeds United, de kampioen van The Championship. De kans is echter bestaande dat Klopp het zonder zijn aanvoerder moet doen. Jordan Henderson zit namelijk met een knieblessure en daardoor heeft hij de laatste vier wedstrijden van het seizoen 2019-2020 gemist. Hij is nog steeds niet volledig hersteld en heeft nog niet gespeeld in de voorbereiding.





Volg Liverpool FC - Leeds United live op Voetbalkrant.com vanaf 16:00 (12/09).