Hugo Lloris veegt een indrukwekkend record van Fabien Barthez van de tabellen

Hugo Lloris liet in Zweden geen bal binnen voor Frankrijk en heeft zo een indrukwekkend record te pakken.

Imponeren deed Frankrijk niet in Zweden, maar les Bleus verlieten Scandinavië met drie punten op zak én een clean sheet. Die propere netten leverden doelman Hugo Lloris een record op.

De keeper van Tottenham Hotspur hield voor de 52e keer zijn netten schoon en dat is een keer meer dan Fabien Barthez. De kale doelman, wereldkampioen in 1998, zette die prestatie neer in 87 duels. Lloris, wereldkampioen in 2018, zit aan 115 caps.

Als hij dinsdag speelt tegen Kroatië dan evenaart hij het aantal caps van Marcel Dessailly. Om het record van Lilian Thuram (142) te evenaren zal hij nog even moeten doorgaan.