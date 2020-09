SK Beveren viert 85-jarig bestaan met de terugkeer van de legendarische 'DRINK MELK'-truitjes

De club stelde op 6 september een nieuw shirt voor, exact 85 jaar nadat ze bij de KBVB werd opgericht. Het opschrift 'DRINK MELK' verwijst naar het shirt waarmee de club in het seizoen 1983-1984 landskampioen werd.

Exactly 85 years ago the club joined the Belgian Football Association. To celebrate our birthday we will play in 1 of the most iconic shirts in the clubs history, under the approving eye of the master himself!



Get yourself a unique gift and order now šŸ‘‡https://t.co/s3y8hZRkg0 pic.twitter.com/3oW0ugT5hx