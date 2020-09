Experimenteel elftal bij Duivels morgen: geen Carrasco, geen Lukaku,...

De Rode Duivels gaan morgen zeker niet op hun sterkst staan tegen IJsland. De bondscoach liet al serieus in zijn kaarten kijken, want een deel van de internationals is niet beschikbaar.

Yannick Carrasco is al vrijgegeven en is op weg naar Madrid. Romelu Lukaku werkt vandaag nog een individueel programma af, maar speelt ook al zeker niet. Ook Brandon Mechele traint individueel en speelt niet. Timothy Castagne ging maar één wedstrijd spelen en wordt vervangen door Thomas Meunier. Het goede nieuws is dan weer dat Kevin De Bruyne wel kan spelen. Maar met Eden Hazard worden geen risico's genomen. De kans bestaat dus dat Jérémy Doku aan de wedstrijd mag beginnen. In de spits wordt het afwachten wie er zal mogen starten. "Michy Batshuayi is fit aangekomen en kan betrokken worden in de wedstrijd", aldus Martinez. Maar ook Dimata maakt dus kans. "We nemen met niemand risico's. Het is kwestie om voorzichtig te zijn, ook met Eden." Mogelijk elftal: Mignolet, Meunier, Vertonghen, Alderweireld, Denayer, T. Hazard, Witsel, De Bruyne, Mertens, Dimata, Doku

