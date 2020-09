Alderweireld voor zijn honderste: "Ze moeten geen standbeeld voor mij neerzetten, maar het streelt mijn ego dat ze eraan denken"

Toby Alderweireld komt in het select groepje van vier die honderd matchen voor de Rode Duivels gespeeld hebben. Tegen IJsland is het zover. "Spijtig dat het in een leeg stadion is? Achteraf ga ik dat misschien wel jammer vinden."

Axel Witsel, Jan Vertonghen, Eden Hazard en morgen dus ook Toby Alderweireld. "Ik ben er enorm trots op. Dat betekent toch dat ik iets heb bijgedragen aan wat België heeft gepresteerd", aldus Alderweireld. "Als je iconen als Jan Ceulemans voorbij gaat... Dat is prettig en eigenlijk een hele eer om zo iemand voorbij te mogen gaan. Of er speciale priviléges aan verbonden zijn na die 100ste? Nee, eigenlijk niet, maar het zou wel ingevoerd moeten worden. (lacht)"

Alderweireld heeft nog de magere jaren bij de Rode Duivels meegemaakt. "Met wie ik mijn eerste interland speelde? Dat was op de Kirin Cup met jongens als Stijn Stijnen, Gil Swerts, Gabi Mudingaya... Het geloof is pas echt beginnen groeien onder Wilmots. Tijdens die campagne voelden we dat we eigenlijk op een goeie dag iedereen aankonden. Het gevoel groeide dat als we ons konden plaatsen voor een WK en EK er wel iets mogelijk was."

Diplomaat

In Ekeren, zijn geboortedorp, werd er intussen al geopperd om het standbeeld van Leopold II te vervangen door één van Mega Toby. "Ik moest er ook mee lachen. Het was ook een stukje trotsheid. Maar ik zou nooit een standbeeld van mezelf neerzetten, dat vind ik wat ver gaan. Maar het streelt natuurlijk wel mijn ego een beetje."

In al die jaren bij de Rode Duivels heeft hij de beste spitsen ter wereld al in de ogen gekeken. Maar wie was nu de beste? Laat het aan Alderweireld maar over om het meest diplomatische antwoord te geven. "(denkt na) Eden Hazard op training. Ja, laten we het daar maar bij houden", knipoogde hij.