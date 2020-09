Er is meer dan de Rode Duivels alleen op dinsdag: wie doet de beste zaken?

Ook op dinsdag gaat het avontuur in de Nations League gewoon simpelweg verder. Meer zelfs: we zitten al aan speeldag 2.

Uiteraard gaat al onze aandacht op dinsdagavond naar het duel tussen de Rode Duivels en IJsland, maar er is natuurlijk nog veel meer dan dat duel.

Zo speelt Engeland na zijn zege in IJsland een thuiswedstrijd tegen Denemarken. De Engelsen stuurden twee spelers naar huis na een bezoekje van IJslandse deernes in hun hotel, maar willen vooral 6 op 6 om zo in het spoor van de Rode Duivels te blijven met oog op groepswinst.

Frankrijk en Portugal ook naar 6 op 6?

En ook in groep 3 staan er opnieuw twee duels op het programma, waarbij Frankrijk (thuis tegen Kroatië) en Portugal (in Zweden) op zoek gaan naar een 6 op 6 in hun groep. De WK-finalist en het land van Zlatan willen dan weer hun eerste punten pakken.

Bovendien is er nog meer: met Luxemburg - Montenegro, Armenië - Estland en San Marino - Liechtenstein onder meer zijn er nog duels in de lagere Leagues ook waar mogelijk spelers met Belgische links aan zullen deelnemen.

08/09/2020 20:45 België - IJsland - 08/09/2020 20:45 Denemarken - Engeland - 08/09/2020 20:45 Frankrijk - Kroatië - 08/09/2020 20:45 Zweden - Portugal -

