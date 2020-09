Nemen de Rode Duivels binnenkort afscheid van de Heizel: "De politieke steun voor een nieuw stadion is er"

Het was de voorbije maanden opvallend stil over de Golden Generation Arena. Toch wordt er achter de schermen hard gewerkt om een nieuw stadion voor de Rode Duivels te bouwen.

Het is logisch dat de coronacrisis ervoor heeft gezorgd dat sommige dossiers onderaan de politieke stapel zijn beland. Nochtans is de Heizel dringend aan vernieuwing toe.

“Ik heb pas nog eens navraag gedaan rond het stadiondossier”, aldus Peter Bossaert in Het Laatste Nieuws. “De politieke steun is er alvast.”

Golden Generation Arena

En net dat was hét probleem in het vorige stadiondossier. Het toenmalige Eurostadion zou op Parking C van de Heizel verrijzen, maar dat is nooit gebeurd.