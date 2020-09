De ene klap na de andere voor Roeselare, dat leeft op een tikkeltje hoop

De toekomst van KSV Roeselare hangt aan een zijden draadje. Het was het voorbije seizoen al bijzonder tumultueus op Schiervelde, maar nu ziet het er heel slecht uit voor EsVee. Toch is er nog een tikkeltje hoop.

In 2019 was de club in september al een week failliet en het werd een voorbode voor de rest van het seizoen. Sportief knokte de West-Vlaamse club tegen Sporting Lokeren en Lommel voor het behoud. In play-off 3, die uiteindelijk niet doorging, had het zich wellicht gered. Lokeren zou immers niet spelen door het faillissement.

Na dat grijze seizoen werd meteen een volgende klap geïncasseerd. De licentiecommissie zag geen plaats weggelegd voor Roeselare in het profvoetbal en ook in beroep bij het Belgisch Arbitragehof voor Sport (BAS) greep KSV naast een licentie voor eerste klasse B.

Te mooi om waar te zijn

De club moest dus afzakken naar Eerste Nationale, tot vorig seizoen nog Eerste Amateur. Toen bekend werd dat Club NXT, de beloften van Club Brugge, mochten aantreden in 1B was het ongeloof groot bij de club, maar ze besloot om niet naar de rechtbank te trekken.

Dat was al onder impuls van het nieuwe bestuur, want de voorbije maanden werd er naarstig gewerkt aan 'Roeselare 2.0'. Slechts twee spelers van vorig seizoen bleven over en er belandden een twintigtal nieuwe spelers op Schiervelde, zoals Dimitri Daeseleire en Stephen Buyl. Een fris, leuk verhaal, maar helaas te mooi om waar te zijn zo bleek achteraf.

Gaan we nu echt zo'n mensen onze club de doodsteek laten geven? #slik #ziekelijk #geenwoordenvoor — Wouter Biebauw (@Biebauw1) September 8, 2020

Geld was er niet en er werden valse contracten afgesloten. Een enorme klap voor de écht spelers en de échte supporters, die zich vasthouden aan een tikkeltje hoop. Dinsdag kwam de groep alvast samen om te trainen. Zondag staat de match in de Croky Cup tegen Rebecquoise op het programma. Of die partij effectief zal doorgaan is nog een groot vraagteken.