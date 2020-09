Grote uitdager feliciteert Kevin De Bruyne met individuele onderscheiding: "Klasse op en naast het veld"

De titel zat er dit seizoen niet in met Manchester City, maar Kevin De Bruyne heeft wel wat individuele onderscheidingen gewonnen. Zijn grote uitdager, Jordan Henderson, feliciteerde de Rode Duivel daarmee.

Kevin De Bruyne kroonde zich dit seizoen dat assistenkoning in de Premier League. Het volstond niet om Manchester City naar de landstitel te loodsen, maar 'King Kev' werd door de fans verkozen tot beste speler van het seizoen. Ook de spelers deden dat (PFA Player of the Year).

Zijn grootste uitdager daarin was Jordan Henderson, aanvoerder en aanjager bij landskampioen Liverpool. Hij werd door de schrijvende pers verkozen tot beste speler, maar dus niet door de spelers.

Toch feliciteerde hij onze landgenoot met de individuele onderscheiding. "Proficiat met de award, Kevin De Bruyne. Je toont klasse op en naast het veld. Absoluut verdiend!", schreef de Engelse international op Twitter.

Congratulations to @DeBruyneKev on winning the @PFA Players’ Player of the Year award. Class act on and off the pitch. Well deserved 🔥👌— Jordan Henderson (@JHenderson) September 8, 2020