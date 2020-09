Martinez laat zich ontglippen dat het wachten op Hazard nog (héél) lang kan duren: "Hij is absoluut nog niet klaar om te spelen in officiële duels"

Eden Hazard stond tegen Denemarken en IJsland welgeteld... 0 minuten op het veld. Dat zorgt ervoor dat er een pak vraagtekens achter de fitheid van de aanvoerder van de Rode Duivels staan. En die vragen komen ook uit Spanje.

Roberto Martinez werd na het interlandtweeluik telefonisch op de rooster gelegd door het Spaanse Cadena Cope. De bondscoach bevestigt dat hij Eden Hazard vooral als aanvoerder bij de groep wou. “De fans van Real Madrid moeten zich geen zorgen maken.”

Alhoewel? Iets verder in het interview spreekt onze selectieheer zich toch enigszins tegen. We leiden uit zijn woorden af dat Hazard niét klaar zal zijn voor de Spaanse competitiestart. Op zondag twintig september begint de Koninklijke eraan met een trip naar Real Sociedad.

“Medisch gezien is Hazard in orde”, aldus Martinez . “Hij heeft geen pijn meer aan de enkel, maar hij mist matchritme. Hij zou nu minuten moeten kunnen maken in vriendschappelijke wedstrijden. Wij hebben vooral individueel met hem gewerkt.”

Wat Hazard nog nodig heeft om fit te geraken? Mjin ervaring zegt me dat hij toch nog minstens zestig trainingsessies nodig heeft - Roberto Martinez

Maar dan moet Martinez wel toegeven dat Hazard eigenlijk niet klaar is. “Hij is absoluut nog niet klaar om te spelen in officiële duels. Ik had hem kunnen laten spelen, maar daar doen we niemand een plezier mee.”

“We hebben zijn programma van de voorbije dagen doorgesproken met Real Madrid”, besluit de Belgische bondscoach. “Wat Hazard nog nodig heeft om fit te geraken? Mjin ervaring zegt me dat hij toch nog minstens zestig trainingsessies nodig heeft.”

Omgerekend: twee maanden dus?