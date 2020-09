Aston Villa gaat shoppen in tweede klasse en verbreekt het transferrecord van ex-Bruggeling Wesley Moraes

In de zomer van 2019 werd Wesley Moraes voor heel veel geld weggeplukt bij Club Brugge door Aston Villa, een transferrecord voor de club uit Birmingham. Maar dat is een jaar later alweer verbroken en komt op naam van Ollie Watkins.

Aston Villa wist zich maar net te handhaven in de Premier League, dus heeft de club besloten om nog wat extra kwaliteit in de kern te pompen. En dat het iets mag kosten is duidelijk, want Villa stelde het transferrecord, dat op naam van Wesley Moraes stond, scherper. In 2019 werd de Braziliaan voor 25 miljoen euro weggehaald bij Club Brugge en nu betaalt de club 28 miljoen pond (30,7 miljoen euro) voor Ollie Watkins, een 24-jarige spits die de voorbije 3 jaar bij Brentford speelde. Het transferbedrag kan bij behaalde doelen nog met 5 miljoen pond toenemen. Wesley scoorde overigens 5 goals in 21 optredens voor de club. Met Ally Samatta (ex-Genk) loopt er nog een spits met een stevige Belgische link rond bij de club.